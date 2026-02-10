Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£10Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÂ³¤­¡¢Éý¹­¤¤ÌÃÊÁ¤ÇÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢Ê¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¾å¤²Éý¤¬°ì»þ1000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢5Ëü7400±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î·Ç¤²¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Áê¾ì¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÐºÑÉô¡Ë