TBS»³·Á½ãºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£»³·Á¥¢¥Ê¤Ï¡Ö2¡¿8¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»°áÁõ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤À¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼!¥Õ¥ì¥¢¤Á¤ã¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡¼²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢Çò¥·¥ã¥Ä¤ËÃ¸¤¤ÀÄ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¥Ð¥Ã¥µ¥ê¤¤¤­¤Þ¤·¤¿³Ú¤À¤±¤É¼ó¼þ¤ê¤¬¤Á¤ç¤¤¤È´¨¤¤¡×¤È¥Ü¥Ö¤Î¿·¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£Àè·î3