¡Ö¹­Åç½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±£°Æü¡¢ÆüÆî¡Ë¹­Åç¤¬º£¥­¥ã¥ó¥×½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ÈÇòÀï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ÈÁÈ¤ÎÀèÈ¯¤Ï¿¹²¼¡¢ÇòÁÈ¤ÎÀèÈ¯¤Ï¾²ÅÄ¡£¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î£²¿Í¤¬Àè¿Ø¤òÀÚ¤ë¡££´ÈÖ¤Ï´üÂÔ¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£¹ÈÁÈ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¡¢ÇòÁÈ¤Ï¡Ö£´ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦Ê¿Àî¡ÊÀçÂæÂç¡Ë¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¡£¤Þ¤¿¡¢£²·³¤«¤é¾ï¹­¡¢º´Æ£Ìø¤é£¶Åê¼ê¤¬¹çÎ®¤·¡¢ÅÐÈÄ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾·³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ú¹ÈÁÈ¡Û£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø½©