»²ÇÒºîË¡¤Ï¤Ê¤¼ÆóÇÒÆóÇï¼ê°ìÇÒ¤Ê¤Î¡© ¿À¼Ò¤Ø¤Î¤ª»²¤ê¤Î»ÅÊý¡ö¤ÏÂç¤­¤¯£²¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÇÒÅÂ¤ÎÁ°¤ÇÎë¤òÌÄ¤é¤·¡¢¤ªìÐ¤µ¤¤Á¬¤»¤ó¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤¦°ìÈÌÅª¤ÊÊýË¡¤È¡¢ÇÒÅÂ¤Ë¾º¤·¤ç¤¦ÅÂ¤Ç¤ó¤·¤ÆÊôÄè¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤¦Àµ¼°»²ÇÒ¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾ì¹ç¤âÆó ÇÒÆóÇï¼ê°ìÇÒ¤ÎºîË¡¤ÇÇÒÎé¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤êÃúÇ«¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢ÆóÇÒÆóÇï¼ê°ìÇÒ¤ÎÁ°¸å¤Ë²ñ¼á¡ÊÍ¬¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¶áÀ¤¤Þ¤Ç¤ÏºîË¡¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîË¡¤Ç»²ÇÒ¤¬¹Ô¤Ê¤ï