¡Ú¹¦»Ò¤ÎÌ¾¸À¡Û»Ò¡Ê¤·¡Ë¹×¡Ê¤³¤¦¡ËÛ©¡Ê¤¤¤ï¡Ë¤¯¡¢²æ¡Ê¤ï¡Ë¤ì¿Í¡Ê¤Ò¤È¡Ë¤Î½ô¡Ê¤³¡Ë¤ì¤ò²æ¡Ê¤ï¡Ë¤ì¤Ë²Ã¡Ê¤¯¤ï¡Ë¤¨¤ó¤³¤È¤òÍß¡Ê¤Û¤Ã¡Ë¤»¤¶¤ë¤Ï¡¢¸ã¡Ê¤ï¡Ë¤ìËò¡Ê¤Þ¡Ë¤¿½ô¡Ê¤³¡Ë¤ì¤ò¿Í¡Ê¤Ò¤È¡Ë¤Ë²Ã¡Ê¤¯¤ï¡Ë¤¦¤ë¤³¤ÈÌµ¡Ê¤Ê¡Ë¤«¤é¤ó¤ÈÍß¡Ê¤Û¤Ã¡Ë¤¹¡£»Ò¡Ê¤·¡ËÛ©¡Ê¤¤¤ï¡Ë¤¯¡¢»ò¡Ê¤·¡Ë¤ä¡¢¼¤¡Ê¤Ê¤ó¤¸¡Ë¤ÎµÚ¡Ê¤ª¤è¡Ë¤Ö½ê¡Ê¤È¤³¤í¡Ë¤ËÈó¡Ê¤¢¤é¡Ë¤¶¤ë¤Ê¤ê¡£ »Ò¹×¤¬¤¤¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¿Í¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¤Þ¤¿¿Í¤Ë¤Ï¤·¤Ê