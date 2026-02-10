¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê1¥É¥ë¡á157.04±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+0.67±ß¡Ë ³ä¹â¥¾ー¥ó¡§158.13¤è¤ê¾å ¸½ÃÍ¡§156.20 ³ä°Â¥¾ー¥ó¡§155.96¤è¤ê²¼ ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê 2026/02/09156.38 2026/02/06156.96 2026/02/05155.54 2026/02/04155.19 2026/02/03154.47 ¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡© Klug¥Áー¥à¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°