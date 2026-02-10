¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°SNS¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬Æ±¤¸¥·¥«¥´¤òËÜµò¤È¤¹¤ëÂ¾¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Â¼¾å¤¬¤Þ¤º¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NFL¥·¥«¥´¡¦¥Ù¥¢¡¼¥º¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅ·ºÍQB¥±¥¤¥ì¥Ö¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö18¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡£¡Ö¤ª¤©¡Á¡×¤È¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÎ¾¼ê¤Ç¹­¤²¡¢ºÇ¸å¤ÏÂµ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖBEARDOWN¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£¼¡¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏNBA¥·¥«¥´¡¦