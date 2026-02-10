¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û LE SSERAFIM¤¬2025Ç¯10·î24Æü¡ÊÆüËÜÈ¯ÇäÆü¡§10·î27Æü¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSPAGHETTI¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î16ÆüÉÕ¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ê½¸·×´ü´Ö:2026Ç¯2·î2Æü～2026Ç¯2·î8Æü¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ê¥êー¥¹¤«¤éÌó3¥õ·î¸å¤Ë½é¤á¤Æ¤Î1°Ì¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£³¤³°½÷À­¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Æ±¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ ¢£º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤ë¡ÖSPAGHE