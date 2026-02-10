10Æü´ó¤êÉÕ¤­¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢9»þ16Ê¬»þÅÀ¤ÇETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°ÆüÆ±»þ¹ïÈæ6.7¡ó¸º¤Î805²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±10.9¡óÁý¤Î591²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£Î£Å£Ø£Ô£Ô£Ï£Ð£É£ØÏ¢Æ°·¿¾å¾ìÅê¿® ¡¢£Î£Å£Ø£Ô·úÀß¡¦»ñºà ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¶âÍ» ¡¢£Î£Å£Ø£Ô£Ê£Ð£ØÆü·Ð ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø£Í£Ó£Ã