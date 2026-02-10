2·î8Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ËÂçÍ§²ÖÎø¤¬½Ð±é¤·¡¢¡ÈÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ò¶õ¤Ë¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛÂçÍ§²ÖÎø¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç¤Î»ÐËåÃçÎÉ¤·SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö°µÅÝÅª¥Ó¥¸¥å¡×¡ÖËå¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×ÈÖÁÈ¤ÎÀê¤¤¤Ç¡¢¡È¿´ÇÛÀ­¤ÇÉÝ¤¬¤ê¡¢¾Ç¤ê¤ä¤¹¤¤À­³Ê¤Ç¡¢²È¤Ç¤â¾ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤«ÊÒÉÕ¤±¤ò¤¹¤ë¤«¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ²¿¤òºî¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÂçÍ§¤Ï¡Ö¤½¤¦¡ª¤â¤¦¤½¤ì¤¬ÉÝ