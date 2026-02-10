¥À¥¤¥½¡¼¤ÎÊ¸¶ñÇä¤ê¾ì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¡ÖÂ¿µ¡Ç½¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹¡×¡£ËÜÍè¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬µ¢Âð¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢½ÉÂê¤ä¥×¥ê¥ó¥È¤Ê¤É¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ÎÃæ¿È¤ò°ì³ç´ÉÍý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£»ä¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¤âÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¤È»×¤¨¤ëÌ¾ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢Âç¿Í¤Î¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¿È¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ãÌäÂê¡×¤ò²ò·è¤¹¤ëµßÀ¤¼ç¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¾¦ÉÊ¾ðÊó¾¦ÉÊÌ¾¡§Â¿µ¡Ç½¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹²Á³Ê¡§¡ï550¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼JAN¥³¡¼¥É¡§45504