±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡× (C)±Ç²è¡Ö½ã°¦¾åÅù¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ 2025Ç¯¤Ï¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ä¡Ö¹¥¤­¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÂç¥Ð¥º¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¡¢¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ø¤Î½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿M!LK¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖBULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE¡×¤ÇÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á15¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿Ä¶ÆÃµÞ¡£¶¦¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÌö¿Ê¤¬Â³¤¯2ÁÈ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯(M!LK)¡¢¹â¾¾¥¢¥í¥Ï(