JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤±¤µ¡Ê10Æü¡Ë»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Ò¤«¤ê590¹æ¡Ê¿·²¼´ØÈ¯ ²¬»³¹Ô¤­¡Ë¤¬¿·²¼´Ø±Ø¤È¸ü¶¹±Ø´Ö¤òÁö¹ÔÃæ¡¢¾èÌ³°÷¼¼¤Î¾®Áë¡Ê¾èÌ³°÷¤¬°ÂÁ´³ÎÇ§¤Î¤¿¤áÎó¼Ö¤«¤é´é¤ò½Ð¤¹¾®Áë¡Ë¤¬ÊÄ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ää¼Ö¤·¤Æ³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î¤¿¤á¡¢ºÇÂç¤Ç16Ê¬ÃÙ¤ì¡¢Ìó500¿Í¤Ë±Æ¶Á¤È¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£