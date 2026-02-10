»°ãø·°¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬¡¢ÉÔ¿¶¤ËÓÃ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÄ¾¶á12»î¹ç¤Ç£±¾¡£¶Ê¬¤±£µÇÔ¡££²·î£¸Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹Àï¤âÊ³¤ï¤º¡¢£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤ï¤º¤«£±¾¡¤È¤¤¤¦Äã¶õÈô¹Ô¤¬¶Á¤­¡¢°ì»þ¤Ï£µ°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿½ç°Ì¤â¡¢¸½ºß¤Ï14°Ì¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖM23¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½ÉÅ¨¤È¤Î°ìÀï¡¢¤·¤«¤â12·î£·Æü°ÊÍè¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥°¤ÇÌ¤¾¡Íø¤È¤¤¤¦Âç¥¹¥é¥ó¥×Ãæ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±