Image: James Pero / Gizmodo US VR³Ú¤·¤¤¡¢¹¥¤­¡¢¤á¤Á¤ã¥²¡¼¥à¤·¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°­¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÍýÁÛ·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¡£¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬½Å¤¯¤Æ¼ó¤¬Èè¤ì¤ë¤È¤«¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤½¤â¤½¤â¹â¤¤¤è¤Í¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Æü¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤Ç¸ì¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡£VRÀ¤³¦¤Ç¤Î¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ÎÁàºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï