¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ëAmazon¤Ç¤Ï¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊõÀÐ¤ä¥Ð¥¤¥¯¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊAmazon¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËèÇ¯3²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡ÖÉáÃÊAmazon¤Ç¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸¡º÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤¬°Ê²¼¡£1°Ì¡§¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¼þÊÕµ¡´ï(57¡ó)2°Ì¡§²ÈÅÅ¡õ¥«¥á¥é(33¡ó)3°Ì¡§¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¦¤ª¼ò(28¡ó)4