º£·î¾å½Ü¡¢»³·Á¸©´¨²Ï¹¾»Ô¤Î¼«Âð¤Ç£²£°Âå¤Î½÷À­¤Î´é¤ò²¥¤ê¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¤Ë½»¤à£´£°ºÐ¤ÎÃË¤¬¡¢£±£°Æü¤ÎÌ¤ÌÀ¡¢·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¤Ë½»¤à£´£°ºÐ¤ÎÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£·î¾å½Ü¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÂ¼»³ÃÏÊý¤Ë½»¤à£²£°Âå¤Î½÷À­¤Î´é¤ò¤³¤Ö¤·¤Ç¿ô²ó²¥¤ê¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤Ï´é¤òÂÇËÐ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Á´¼££±£°Æü´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤¬Èï