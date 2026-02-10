Â¼À¥¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÉ½¾´Âæ¤ÎÃæ±û¤ËÎ©¤Ã¤¿(C)Getty Images¸½ÃÏ»þ´Ö2·î9Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¼À¥¿´³ñ¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£2022Ç¯ËÌµþ¤Ç¤ÎÆ¼¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡¢º£²ó¤ÏÉ½¾´Âæ¤ÎÃæ±û¤ËÅÐ¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ¹¾å¤ÈÀã¾å¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤ÁÅßµ¨¸ÞÎØ¤Çµ±¤¯½÷À­¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ªÍ½Áª¤ò2°Ì¤ÇÄÌ²á¤··Þ¤¨¤¿·è¾¡¡¢Â¼À¥¤Ï1²óÌÜ¤Ç89.75¤È¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬¡¢2²ó