『アベンジャーズ』シリーズや（2023）のロバート・ダウニー・Jr.がプロデュースする心理ホラー映画『A Head Full Of Ghost（原題）』に、「ストレンジャー・シングス」や『サンダーボルツ*』（2025）のデヴィッド・ハーバーが出演交渉中であることがわかった。米が報じている。 原作は現代ホラー作家のポール・トレンブレイが2015年に発表した同名小説