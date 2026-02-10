ÄÌ²ßÊÌÃ»´ü¥È¥ì¥ó¥É°ìÍ÷ 1.¹ë¥É¥ë¡ã¢¬¡ä 2.¥æー¥í¡ã¢¬¡ä 3.¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡ã¢¬¡ä 4.¥«¥Ê¥À¥É¥ë¡ã¢¬¡ä 5.NZ¥É¥ë¡ã¢­¡ä 6.±ß¡ã¢­¡ä 7.¥É¥ë¡ã¢­¡ä 8.¥Ý¥ó¥É¡ã¢­¡ä 2·î10Æü8»þ9Ê¬»þÅÀ