Ãæ¹ñ¤¬¡¢ÁíÁªµó¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁêÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢Ì÷¹ñ¿À¼ÒÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÅ²¡Ê¤Æ¤Ä¡Ë¤òÆ§¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑÍ­»ö¤ÎºÝ¤Î·³»ö²ðÆþ¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤âÍ×µá¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎÓ·õÊóÆ»´±¤Ï9Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÁíÁªµó·ë²Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¼¹¸¢Åö¶É¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î·üÇ°¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤º¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÄ¾»ë¤·¤ÆÊ¿ÏÂÈ¯Å¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤Ù¤­¤Ç¤¢¤ê¡¢·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÅ²¤òÆ§¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤