¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥å¡¼¥º¡ª¡ØÎ¬Ã¥Ã¥º§¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¿¼0¡§40¡Á¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬10Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¤ä¤á¤Æ¡ªÃË¤Ë½±¤ï¤ì¤ëÆâÅÄÍý±ûËÜºî¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÎø¿ÍÀ¸³è¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿Àé½Õ¡ÊÆâÅÄÍý±û¡Ë¤È»Ê¡Ê°ËÆ£·òÂÀÏº¡Ë¤ò½ä¤ëÊª¸ì¡£2¿Í¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤º¤È¤â¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀé½Õ¤ÎÁ°¤ËÆÍÁ³¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢»Ê¤Î»Ò¤É¤â¤ò¿È¤´¤â¤Ã¤¿ÉÔÎÑÁê¼ê¤Î¤¨¤ß¤ë¡ÊÃæÂ¼¤æ¤ê¤«¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥·¥ç¥Ã¥­¥ó¥°¤Ê½ÐÍè»ö¤«¤é·«¤ê¹­