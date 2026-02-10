Ì¾¸Å²°¤ÎÂç¿Íµ¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤È¡Ö¿´¤âÂÎ¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë²¹ÀôÎ¹¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¤Î¤Û¤Ã¤³¤ê²¹ÀôÎ¹¥Õ¥§¥¢¡×¤ò¡¢JRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¤¬2026Ç¯2·î10Æü¤«¤é³«ºÅ¡£Åìµþ±Ø¤«¤éÂçºå±Ø¤Ë¤¢¤ë¡ÖPLUSTA¡×¡ÖBellmart¡×¡Ö¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥È¥­¥è¥¹¥¯¡×¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥­¥è¥¹¥¯¡×¡Ö¥®¥Õ¥È¥­¥è¥¹¥¯¡×¡Ö¥­¥è¥¹¥¯¡×¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Ç¥ê¡×¡Ö¥×¥ì¥·¥ã¥¹¥Ç¥ê¡õ¥®¥Õ¥È¡×¡Ö¥Ç¥ê¥«¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¡¢Á´20¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£È¯Çä¤«¤é15Ç¯¡¢¹ÔÎó¤Î¤Ç¤­