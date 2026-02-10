Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â­¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯¾ì¹ç¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£Q¡§70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡© Ç¯¶â¤Ï4·î°Ê¹ß¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Êý¤¬¤ªÆÀ¡©¡Ö70ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¯Í½