¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¤Á¤¤¤µ¤¤¹âµé¼Ö¡×¥½¥Ë¥«¤ËÃíÌÜ¡ª¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬2006Ç¯6·î¤Ë»Ô¾ì¤ØÅêÆþ¤·¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥½¥Ë¥«¡×¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥óÁ´À¹¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤¨¤ÆÄã¤¯Ä¹¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤ÇÄ©¤ó¤À°Û¿§¤Î¡Ö·Ú¥»¥À¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð¤È¤¦¤È¤¹¤ëº£¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÉð´ï¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Ãæ¸Å¼Ö²Á³Ê¤â¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥½¥Ë¥«¤¬·Ç¤²¤¿¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢Áö¤ê¤È¼Á´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡ÖÁÖ²÷¥Ä¥¢¥é¡¼¡×¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï½éÂå¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ