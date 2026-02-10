¤­¤Î¤¦¡Ê9Æü¡Ë¡¢¹â¾¾»Ô¤Î»Ô±ÄÃÄÃÏ¤Î1¼¼¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å7»þ15Ê¬¤´¤í¡¢¹â¾¾»Ô¼¯³ÑÄ®¤Î»Ô±ÄÃÄÃÏ¤Ç²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó57Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÁ´¾Æ¤·¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦¡Ê10Æü¡Ë¸áÁ°1»þ40Ê¬¤´¤í¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ­¡Ê60¡Ë¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£