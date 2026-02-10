¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Ûº£Ç¯¤Î¡Ø¥×¥ê¥­¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¥ºPremium LIVE HOUSE Circuit¡ª¡Ù¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÊ¡²¬¡¦ÀçÂæ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡¦²£ÉÍ¤ÎÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô6¸ø±é¤È³«ºÅÃÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£3·î25Æü(¿å)12¡§00¤è¤ê¡ØÌ¾ÃµÄå¥×¥ê¥­¥å¥¢¡ª¡Ù¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë¹ØÆþ¼ÔÂÐ¾Ý¤Î£±¼¡Àè¹Ô±þÊç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤â¥×¥ê¥­¥å¥¢¥·¥ó¥¬¡¼¥º¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²ÎÀ¼¤È¶¦¤Ë¡¢¥×¥ê¥­¥å¥¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¡ª¡ü¥¤