ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ ÌÃÊÁÌ¾±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë ¥È¥è¥¿3779¡Ê+50.0+1.34%¡Ë ¥Û¥ó¥À1650¡Ê+15+0.92%¡Ë »°É©£Õ£Æ£Ê2995¡Ê+37.5+1.27%¡Ë ¤ß¤º¤Û£Æ£Ç7639¡Ê+80+1.06%¡Ë »°°æ½»Í§£Æ£Ç6030¡Ê+46+0.77%¡Ë Åìµþ³¤¾å6190¡Ê+62+1.01%¡Ë £Î£Ô£Ô153¡Ê+0.5+0.33%¡Ë £Ë£Ä£Ä£É2547¡Ê+6+0.24%¡Ë ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯213¡Ê-0.3-0.14%¡Ë °ËÆ£Ãé2090¡Ê+22.5+1.09