´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ­£±£°¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Ô£Ò£Å£Á£Ó£Õ£Ò£Å¤¬¡¢£³ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡Ö£²£°£²£µ¡Ý£²£¶£Ô£Ò£Å£Á£Ó£Õ£Ò£Å£Ô£Ï£Õ£Ò¡Î£Ð£Õ£Ì£Ó£Å£Ï£Î¡Ï£É£Î£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤ÎºÇ½ªÃÏ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡££±£°¡¢£±£±Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç£²£Ä£Á£Ù£Ó¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£Æ±½ê¤Ç¤Î¸ø±é¤Ï£²£³¡¢£²£´Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ£³ÅÙÌÜ¡£¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤ÏÆ±¸ø±é¤ËºÝ¤·¡¢ÆüËÜ½Ð¿È¤Î£Ù£Ï£Ó£È£É¡Ê£²£µ¡Ë¡¢£Á£Ó£Á£È£É¡Ê£²£´¡Ë¡¢£È£Á£Ò£Õ£Ô£Ï¡Ê£²£±¡Ë¤Ë¤è¤ëÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼