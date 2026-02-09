y-gtp¤¬¹â¤¤½÷À­¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö½÷À­¤Ç¦Ã-gtp¤¬¹â¤¤¸¶°ø¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¤ª¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹â¤¤¸¶°ø¤â²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ­»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§ÌÚÂ¼ ¹áºÚ¡Ê°å»Õ¡Ë Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£½é´üÎ×¾²¸¦½¤½¤Î»¸å¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ä¡¢¤¬¤ó¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤ÇÊü¼ÍÀþ²Ê°ìÈÌ¡¦¼£ÎÅÊ¬Ìî¤Ç¶ÐÌ³¡£¤½¤Î¸å¡¢¹Ô