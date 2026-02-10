― ¥À¥¦¤Ï20¥É¥ë¹â¤ÈÏ¢Æü¤ÎºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¢È¾Æ³ÂÎ³ô¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³ô¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤¬²¼»Ù¤¨ ― £Î£Ù¥À¥¦ 50135.87 ( +20.20 ) £Ó¡õ£Ð500 6964.82 ( +32.52 ) £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ 23238.67 ( +207.46 ) ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê4.200 ( -0.009 ) £Î£Ù(WTI)¸¶Ìý 64.36 ( +0.81 ) £Î£Ù¶â 5079.4 ( +99.6 ) £Ö£É£Ø»Ø¿ô17.36 ( -0.40 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (±ß·ú¤Æ)57200 ( +1140 ) ¥·