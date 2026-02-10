Photo: ÅÄÃæ¹¨ÏÂ ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ÈéÉæ¤È°ã¤Ã¤ÆºÆÀ¸¤Ç¤­¤Ê¤¤È±¡£È±¤ÎÌÓ¤¬Ä¹¤¤¤Û¤É¡¢¥À¥á¡¼¥¸¥±¥¢¤Ï½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËèÆü¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£È±¤ËÄ¾ÀÜ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ï¥·¥ã¥ï¥·¥ãË¢Î©¤Æ¤ëÊýË¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ë¢Î©¤ÄÁ°¤ËÈ±¤¬¤³¤¹¤ì¹ç¤¤¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÃßÀÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£¤·¤«¤â¡¢¥ï¥Ã¥¯¥¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È