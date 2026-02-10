Image: Artem Golub / Gizmodo US 2025Ç¯11·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°µ¡Ç½¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬Áý¤¨¤¿PlayStation Portal¡Ê°Ê²¼¡¢PS Portal¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊPS Portal¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê±½¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£120HzÂÐ±þ¤ÎPS PortalÈ¯É½¤Î±½¥ê¡¼¥«¡¼¤ÎKeplerL2»á¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Ç¼¨ÈÄ¾å¤Ç¡¢2026Ç¯Ãæ¤Ë¤âPS Portal¤ÎOLED¡ÊÍ­