WBC³«Ëë¡Ê£³·î£¶Æü¡Ë¤Þ¤Ç£±¥õ·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡££²·î£µÆü¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã20¥õ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ê30¿Í¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££²Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤ä»³ËÜÍ³¿­¡Ê27¡Ë¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê31¡Ë¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢ºå¿À¤Îº´Æ£µ±ÌÀ¡Ê26¡Ë¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð¡Ê32¡Ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÁª¼ê¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØFRIDAY¡Ù¤Ï¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·»Ï¤á¤¿º¢¤Î»øÀï»Î¤¿¤Á¤ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·