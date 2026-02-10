¤³¤ì¤Ï4ºÍ¤ÎÂ©»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÊì¤Ç¤¢¤ëÉ®¼Ô¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£Ä«¤Î»ÙÅÙ¤ò´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢Â©»Ò¤Ë¡Ö5¡¢4¡¢3¡¢2¡¢1¡ª¡×¤ÈÉÃÆÉ¤ß¤·¤ÆµÞ¤«¤¹¤Î¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ©»Ò¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖ¤µ¤ì¡¢µÞ¤«¤·Êý¤ò¸«Ä¾¤¹¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÁá¤¯¤·¤Æ¡ª¡×¤¬¸ý¤°¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ Ä«¤Î»ÙÅÙ¤ä½Ð¤«¤±¤ëÁ°¡¢4ºÍ¤ÎÂ©»Ò¤ËÁá¤¯ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤»þ¡¢»ä¤Ï¤¤¤Ä¤âÉÃÆÉ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁá¤¯¤·¤Æ¡ª 5¡¢4¡¢3