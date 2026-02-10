¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤Ï9Æü¡¢ÊÆITÂç¼ê¥°¡¼¥°¥ë¤Î¿Æ²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬¡¢½þ´Ô´ü´Ö100Ç¯¤Î¡Ö100Ç¯ºÄ¡×¤ÎÈ¯¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ»½Ñ³×¿·¤¬·ã¤·¤¯¡¢¾­ÍèÍ½Â¬¤¬º¤Æñ¤ÊIT¶È³¦¤Ç100Ç¯ºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡£ËÄÄ¥¤¹¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë´ØÏ¢¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÁÀ¤¤¡£100Ç¯ºÄ¤Ï±Ñ¥Ý¥ó¥É·ú¤Æ¤ÇÈ¯¹Ô¤·¡¢¼ç¤ËÇ¯¶â´ð¶â¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤É¤ÎÄ¹´üÅê»ñ²È¤Î¹ØÆþ¤ò¸«¹þ¤à¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢IT´ë¶È¤Î100Ç¯ºÄÈ¯¹Ô¤Ï1997Ç¯¤ÎÊÆ