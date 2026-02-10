¡Ú¥æー¥í·÷¡Û ¥Õ¥é¥ó¥¹¸ÛÍÑÅý·×¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë15:30 Í½ÁÛ7.7%Á°²ó7.7%¡Ê¼º¶ÈÎ¨) ¡ÚÊÆ¹ñ¡Û Í¢ÆþÊª²Á»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë22:30 Í½ÁÛ0.1%Á°²ó-0.1%¡Ê0.0%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ0.1%Á°²ó0.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) Í¢½ÐÊª²Á»Ø¿ô¡Ê12·î¡Ë22:30 Í½ÁÛN/AÁ°²ó¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛN/AÁ°²ó3.3%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¸ÛÍÑ¥³¥¹¥È»Ø¿ô¡Ê2025Ç¯ Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ë22:30 Í½ÁÛ0.8%Á°²ó0.8%¡ÊÁ°´üÈæ) ¾®ÇäÇä¾å¹â