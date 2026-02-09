「トミー ヒルフィガー（TOMMY HILFIGER）」が、公式ウェアパートナーを務めるキャデラック・フォーミュラ1®チーム（Cadillac F1® Team）のファンウェアコレクションを発表した。トミー ヒルフィガー表参道店と心斎橋店、および公式オンラインストアで2月26日に発売する。【画像をもっと見る】キャデラック・フォーミュラ1®チームは、FIAフォーミュラ1®世界選手権™に参戦するためのレーシングカーを