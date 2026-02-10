10Æü¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎTOPIXÀèÊª¤ÏÁ°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ40.0¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3832.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ìë´Ö¼è°ú½ªÎ»»þÅÀ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ 3861.83¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É3¦Ò 3832.50¥Ý¥¤¥ó¥È10ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ 3783.57¥Ý¥¤¥ó¥È9ÆüTOPIX¸½Êª½ªÃÍ 3779.89¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É2¦Ò 3731.30¥Ý¥¤¥ó¥È5Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ 3697.94¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É1¦Ò 367