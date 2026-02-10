±ºÏÂ¤ÎÊ¡ÅÄÀµÇî¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éPK¤ò¼è¤ì¤ë¤ó¤À¡×J¥ê¡¼¥°¤¬³«Ëë¤·¤¿1993Ç¯¤È1994Ç¯¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Ï2Ç¯Â³¤±¤ÆÇ¯´ÖºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¹øºÕ¤±¤Ö¤ê¤Ë¡ÈJ¥ê¡¼¥°¤Î¤ª²ÙÊª¡É¤Ê¤É¤È¾®¤Ð¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢1995Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆÀÅÀ²¦¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£ÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Þ¡¼¥«¡¼¤ò¤­¤ê¤­¤êÉñ¤¤¤µ¤»¡¢»Ù±ç¼Ô¤«¤é¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ì¥Ã¥º¤È·ÉÊé¤µ¤ì¤¿FWÊ¡ÅÄÀµÇî¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á²ÏÌî Àµ¡ËÊ¡ÅÄ¤¬Ãæ±ûÂç³Ø¤«¤é²Ã