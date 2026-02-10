GDP¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©·ÐºÑ³Ø¤¬¸«Íî¤È¤·¤Æ¤­¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡©1·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¤Î¿·´©¡Øº£¤³¤½·ÐºÑ³Ø¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¡Ù¡ÊÃæÂ¼Î´Ç· Ãø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î·ÐºÑ»×ÁÛ²È¤¬»ä¤¿¤Á¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤­¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤òµ¿¤¤¡¢À®Ä¹¤Ê¤­»þÂå¤Î¡ÖÂçÌäÂê¡×¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ò¡Ö¤¢¤È100Ç¯¤ÏÄãÂ¯¤Ê»ñËÜ¼çµÁ¤Ç²æËý¡×¤È¸À¤Ã¤¿¥±¥¤¥ó¥º¤¬»Ä¤·¤¿¡Ö¶âÁ¬Åª²ÁÃÍ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î·Ù¹ð¡×¡Ó¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢Ê¡»ã¹ñ²ÈÂÎÀ©¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Ë