¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ºå¿À¡¢µð¿Í¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥±¥é¡¼Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ë¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2015Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È15½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ536°Ì¡Ë¤Ç¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢19Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£20Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢21Ç¯¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î32»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.48¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»¤Ï44»î¹çÅÐÈÄ¤Ç1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.83¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä