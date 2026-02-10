ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£ÆüËÜ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡µ»½Ñ·Ð±Ä¸¦µæ²Ê¤ÎÅÄÃæÆ»¾¼¶µ¼ø¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤¬´ØÀÇ¤äÀ©ºÛ¤È¤¤¤¦¡ØÊÜ¡Ù¤ò¿¶¤ë¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢2500Ç¯Á°¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸ÅÅµ¡ØÂ¹»Ò¡Ù¤ÎÃæ³Ë»×ÁÛ¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÃé¼Â¤Ë¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡á¿·²Ú¼Ò¡¿¶¦Æ±ÄÌ¿®¥¤¥á¡¼¥¸¥º2025Ç¯12·î31Æü¡¢¿·Ç¯¤Î½Ë¼­¤òÈ¯É½¤¹¤ëÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿±í´ç¡Ë -