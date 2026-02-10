ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代第28回宮粼敏郎（DeNA）あれは12年前の初夏だったか。社会人野球の都市対抗野球大会・東京都二次予選。大田スタジアムの一塁側スタンドで、ふいに背後から声をかけられた。「お疲れさまです」声の主は2011年から２年間、社会人野球のセガサミーで過ごした宮粼敏郎だった。横浜DeNAベイスターズに入団して２年目を迎えていた宮粼は、シーズンの合間を縫っ