『キャプテン・アメリカ』『アベンジャーズ』シリーズのアンソニー・マッキーが、ハリウッドを痛烈に風刺する新作映画『スピード・ザ・ピロウ（原題：Speed The Plow）で、『氷の微笑』シリーズのシャロン・ストーン、『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）のベン・メンデルソーンら豪華キャストと共演する。米が報じた。 本作