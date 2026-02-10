»å°æ²ÅÃË»á¤¬²­Æì¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºå¿À¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿»å°æ²ÅÃË»á¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºå¿À¥­¥ã¥ó¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²­Æì¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ã¥Ä±Û¤·¤«¤é¤Ç¤â¤ï¤«¤ëÆùÂÎ¤ËSNS¤â¶Ã¤­¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¸½Ìò¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÁÇÅ¨Âç¹¥¤­¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£»å°æ»á¤Ï¡Öa day to run this place takes me back¡Ê¤³¤Î¾ì½ê¤Ï»ä¤ò²áµî¤Ø¤ÈÏ¢¤ìÌá¤¹¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¼Ì¿¿