°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¡¦»¦³²¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤Ï¡¢Âè°ì¿³¤ÇÌµ´üÄ¨Ìò¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¡¢2·î4Æü¤ËÊÛ¸îÂ¦¤Ï¹µÁÊ¤·¤¿¡£ÂáÊá¸å¤Î»³¾åÈï¹ð¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢È½·è¤Î1½µ´Ö¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤òÄÉµÚ¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤ÎÀÜ¸«¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¤Ê¤¼Èà¤Ï¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡¼¡¼¡£Á°ÊÔµ­»ö¡Ø¡ÚÆÈ¼«¡Û¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢µñÈÝ¡×¤Î»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤ÎÀÜ¸«