2024Ç¯¤Î½©¡¢TBS·Ï¤Î¶âÍË¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¤Î±£¤ì²È¡Ù¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢»ÔÌò½ê¤ÇÆ¯¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥¤·¤¤ÀÄÇ¯¡¦¾®¿¹Þ«¿Í¡ÊÌø³ÚÍ¥Ìï¡Ë¡£Äï¤ÎÈþÏ©¿Í¡ÊºäÅìÎ¶ÂÁ¡Ë¤Ï¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤ÎÆÃÀ­¤ò»ý¤Á¡¢Æó¿Í¤ÏÀÅ¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¤ÏÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢»Å»ö¤Î¤¢¤È¤â°ì½ï¤Ëµ¢Âð¡£¾ï¤ËÄï¤ÎÊâÉý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤ÊÆü¾ï¤òÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡È¥é¥¤¥ª¥ó¡É¤ÈÌ¾¾è¤ë¾¯Ç¯