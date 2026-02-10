¼«Ì±ÅÞ¤Î½°±¡Áª¾¡Íø¤Ë¤è¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×Ï©Àþ¤¬¿®Ç¤¤òÆÀ¤¿¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤ë¹ñºÄÁýÈ¯¤ÏºâÀ¯µ¬Î§¤Î´Ë¤ß¤«¤é±ß°Â°µÎÏ¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß°Â¥á¥ê¥Ã¥ÈÌÃÊÁ¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬Â³¤­¤½¤¦¤À¡£TOPIXºÎÍÑ3·î´ü·è»»´ë¶È¤Î2026Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü(2025Ç¯10-12·î)·è»»¤Ï¡¢Áý±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÀª¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£Áý±×¤Î¸£°úÌò¤ÏÀ½Â¤¶È¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê²Á³Ê²þÄê¤Ë¤è¤ë¼ý±×À­²þÁ±¡¢ÊÆ¹ñ·Ê¶·´¶¤Î²óÉü¤¬´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ß°Â¿ä°Ü¤âÂç¤­¤ÊÍ×°ø¤À¡£Æü