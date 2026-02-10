½¾Íè¤Î·ÚÌý¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»È¤¨¤ëHVO¼«Æ°¼Ö¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬ËÜ³Ê²½¤·»Ï¤á¤¿º¢¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òºÇ¤â¿×Â®¤Ëºï¸º¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç³ÎÁ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤À¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÎÄêÈÖ¥µ¥ë¡¼¥ó¡ÚBMW 320d¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡ÛÁ´23Ëç¿··¿¼Ö¤ò°ì¤«¤é³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¿ôÇ¯¤òÍ×¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆâÇ³µ¡´Ø¤ËÂå¤ï¤ëºÇÎÉ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢°Ü¹Ô´ü´Ö¤Ï¿ô½½Ç¯Ã±°Ì